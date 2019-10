Ciudadanos proyectará cada día en la fachada de su sede una imagen relacionada con la campaña electoral hacia el 10 de noviembre. La primera elección ha sido la de una curiosa felicitación con 'emojis' a la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, que ayer anunció su embarazo.

"Desde aquí nos sumamos a esta felicitación a Inés Arrimadas y a Ciudadanos, porque a la vista de los resultados que les dan las encuestas, es una gran idea que ellos mismos empiecen a crear sus propios votantes", bromea El Gran Wyoming.

Este mensaje ha sorprendido a muchos y los medios ha preguntado al líder de la formación, Albert Rivera, por lo apropiado de esta felicitación. "¿Una pantalla gigante?, ¿cuál es el problema? Felicito a Irene Montero y Pablo Iglesias con un tuit, por qué no puedo felicitar a Inés Arrimadas que es mi amiga. Aprovecho para decirlo: será una gran mamá. No veo el inconveniente, ya sería lo último, que no pueda felicitar a Inés", sentenciaba Rivera en su respuesta.

Wyoming, al escuchar las explicaciones, hace un irónico comentario: "Claro que sí, lo mismo da felicitar un embarazo con un tuit de 140 caracteres que con una pantalla de 140 metros cuadrados en la sede". Aunque incita a Ciudadanos a "sacar más partido a su fachada": "No solo sirven para poner mensajes de alegría. Si las elecciones no van bien, pueden aprovechar para poner: 'Tranqui, lo importante es participar, Albert'".