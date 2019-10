Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ha confirmado ante los medios de comunicación que está embarazada de su primer hijo.

"Es un poco pronto, no quería decirlo todavía porque me ha costado mucho. Pero estoy muy feliz y espero que esto no afecte a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda", ha señalado.

La dirigente de la formación naranja y su marido, Xavier Cima, se convertirán en padres primerizos en los próximos meses. La pareja, muy celosa con su vida privada, contrajo matrimonio en 2016 en Jérez de la Frontera, Cádiz.

Xavier Cimas es empresario y ya se ha alejado del mundo de la política, pero entre el 1 de marzo de 2013 y el 27 de siempre de 2015 fue diputado en el Parlament de Cataluña con Convergència i Unió, CiU.

Además, en las elecciones municipales de 2015 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ripoll, en Girona, por el mismo partido, pero solo ejerció este cargo hasta junio de 2016, cuando abandonó la actividad política.