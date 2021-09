El Gran Wyoming 'se entrevistó' en la pasada temporada con el rey Juan Carlos I en Abu Dhabi. Una 'conversación' que pudieron captar las cámaras de El Intermedio y que puedes ver en el vídeo superior.

El emérito le confesó al presentador que "hubiera preferido" marcharse "a la República Dominicana, Brasil u Oropesa" antes que a los Emiratos Árabes Unidos. Además, se mostró preocupado por la imagen que había dejado en España. "¿Qué van a pensar de mí en España, Wyoming? Al fin y al cabo me has traído a una dictadura árabe... aquí no tienen aquello por lo que yo he luchado toda mi vida: el jamón del bueno y los elefantes", apuntó al respecto.

El monarca sí le pidió a Wyoming que le pidiera perdón a su mujer de su parte. "Si ves a mi mujer dile que lo siento mucho, que me he equivocado y no volverá a ocurrir", añadió al tiempo que aseguraba que le enviaría un mensaje a cada una de ellas mediante el grupo de WhatsApp que ha creado con ellas, "La Entrañables".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.