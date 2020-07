Sandra Sabatés repasa en El Intermedio las novedades de la mesa de reconstrucción. De los cuatro borradores que hay sobre las diferentes materias, el que más consenso está generando entre los diferentes partidos políticos es el de Sanidad.

Dicho borrador incluye propuestas como la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública para hacer frente a situaciones como la pandemia, la creación de un depósito estratégico de material sanitario para los rebrotes o la creación de un cuerpo de reserva de sanitarios que sirva como refuerzo en caso de necesidad.

Esta última idea sorprende a El Gran Wyoming, quien afirma que al ser médico podrían llamarle "en cualquier momento": "Solo iré si me lo pide Fernando Simón y me lleva de paquete en moto". Y es que el presentador destaca la imagen motera del experto sanitario: "Se ve que domina las curvas, pero me agarraré muy fuerte".