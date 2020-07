El Gran Wyoming se transforma en Fernando Simón, portavoz de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para ser entrevistado por Dani Mateo en El Intermedio. Mateo quiere despedir así la temporada del programa con uno de los personajes del año, pero comienza el encuentro metiendo la pata y trata de saludarle estrechando su mano.

La respuesta del epidemiólogo no es otra que rociarle con un spray desinfectante: "Si te proteges tú, proteges a los demás. Para acabar con esto debemos estar juntos, pero separados, a más de dos metros de distancia", recalca el experto.

Simón confiesa que antes de ser el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria fue Blas en 'Barrio Sésamo', y mientras lo cuenta escupe una almendra que llevaba "dos años casi metida aquí".

Dani Mateo reconoce que los últimos meses han sido meses duros e intensos para todos, pero que Simón "ha estado sometido a un especial nivel de estrés, exposición y responsabilidad". "En mis 38 años de vida yo jamás me había enfrentado a una situación semejante", responde Simón.

Y Dani Mateo tiene que corregirle: "Según mis datos usted está apunto de cumplir 57". "No te pongas tiquismiquis, todo el mundo sabe que a mi las cifras me bailan", dice Simón asegurando que a pesar de las críticas "jamás" se ha planteado tirar la toalla. "No pienso abandonar el barco", ha añadido.

Además, saca un gráfico en el que muestra como la "curva de descalificaciones" hacia su persona se está aplanando. "En la fase 1 no nos habíamos enterado de nada, luego me comparaban con el virus de 'Érase una vez... la vida', luego llegó la fase "llegas más tarde que el tren de Extremadura" y en el pico fue 'Fernando Simón al Paredón'".

Luego, ese pico de insultos "cae en picado y se normaliza": "Yo lo achaco a que es el fin del confinamiento, y a que vuelve el fútbol y la gente se centra más en los insultos a los árbitros", explica Simón.

De ahí pasó a convertirse en un símbolo, y es que como el epidemiólogo defiende, no deja indiferente a nadie, lo que le lleva a compararse con la pizza con piña que hay a quién le encanta y a quién no. Así, cuenta que sus fans piden por la calle que firme mascarillas y habla de sus cejas, a las que llama Ébola y Zika.

También trabajó bajo el Gobierno del PP

Simón también ha hablado sobre su transversalidad, puesto que ya trabajó en el mismo puesto cuando gobernaba el PP.

"Soy muy polifacético, me adapto a cualquier signo político. Si algún momento llega Vox a la Moncloa, como yo me formé en Burundi, pueden sacar al Fernando Simón curandero y chamán", explica.

Por último, el experto enseña a Dani Mateo y al resto de espectadores cómo pueden disfrutar de este verano con un kit que incluye la mascarilla, que "debe llevarse todo el día puesta, incluso por la noche, porque recoge muy bien la babilla"; unos guantes de doble capa con látex, sudor, arena y protección social; una máscara polarizada; un casco con gel hidroalcohólico; y una sombrilla. "Con este conjunto no se te va a acercar ni dios, así te proteges a ti y al resto", apunta Simón.

La 'entrevista por la cara' a Abascal: "Me veo de presidente"

Dani Mateo también ha llegado a "entrevistar por la cara" a Santiago Abascal, quien confesóque "Vox habría dado primero mascarillas a los españoles de bien y, después, si sobraba alguna, a los homosexuales". También aseguró que se veía "de presidente del Gobierno en octubre".

'Entrevista por la cara' a Álvarez de Toledo

Por el Día de la Mujer, el presentador hizo una 'entrevista por la cara' a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien afirmó que celebraba "el Día de la Mujer todos los días siendo una mujer fuerte, inteligente y poderosa".

"Vox tiene a Ortega Smith pegando tiros, pero el PP me tiene a mí dando golpes", también 'afirmó' la política.