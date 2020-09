'The very best of The Intermedio'

El mensaje de Wyoming a los españoles sobre el rey Juan Carlos: "¿De qué va a vivir ahora?, si le veis dadle un bocadillo"

"Desde aquí apelo a la solidaridad de los españoles, si alguien ve a esta persona por la calle que le dé conversación, tiene mucho que contar, sobre todo a la Fiscalía", destacaba El Gran Wyoming sobre el rey Juan Carlos.