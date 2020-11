El Gran Wyoming reflexiona en El Intermedio sobre la última sesión de control del Congreso de los Diputados: "Si esta sesión giraba en torno a los presupuestos, ¿por qué estamos hablando de ETA y no de asuntos más urgentes como las partidas de Educación, Sanidad, Servicios Sociales o Ciencia?". Y es que el presentador afirma que "dos no se pelean si uno no quiere" y "dos no acaban hablando de bandas terroristas desaparecidas hace años si uno no lo necesita mucho".

Por eso, tras escuchar a Pablo Casado hablar sobre ETA, el presentador afirma que, "en este caso, parece que el que lo necesita es el Partido Popular o, al menos, si hacemos caso a lo que reconoció en su día el entonces Ministro de Exteriores José Manuel García Margallo". Y es que el exministro popular contó el 22 de febrero de 2020 en laSexta Noche una anécdota de 2015 en la que una importante dirigente del PP de Euskadi en ese momento le había confesado que la formación carecía de proyecto si ETA no atentaba contra ellos. Puedes conocer la anécdota completa de Margallo y la respuesta de Wyoming al respecto, con dardo incluido al PP y a Pablo Casado, en el vídeo principal de esta noticia.

En otro momento de El Intermedio, El Gran Wyoming ha comentado el rifirrafe que se ha producido durante la sesión de control al Gobierno entre Casado y Sánchez a costa de los apoyos de Bildu a los presupuestos. En este vídeo puedes verlo.