El Gran Wyoming arranca desde el plató de El Intermedio su tradicional monólogo sobre uno de los temas más destacados de la actualidad. Esta vez, el presentador analiza el juicio del caso de corrupción que afecta a la alcaldía de Boadilla del Monte, en Madrid. Concretamente entre los años 2001 y 2009, al frente del cual estaba el PP.

"La novedad sería encontrar una semana en la que los populares no tengan que ir a un juicio", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "algunos de ellos llevan décadas levantando los fondos públicos". "Ya que vas a delinquir ponlo todo clarito para que cuando venga la Justicia no tengan que estar investigando, ya tienen bastante retraso", afirma Wyoming, que al intentar imitar a Mariano Rajoy, termina imitando al rey Juan Carlos: "¡Ay, es que me sale el rey!", confiesa en pleno directo entre risas. Y es que el presentador destaca que "si todos fuéramos brutalmente honestos la vida sería más fácil". Por eso quiere presentar el programa enarbolando la bandera de la honestidad. Puedes verlo en el vídeo de arriba.