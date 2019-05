A Wyoming le explota la cabeza con la "barra libre de catalanes" en las instituciones

Tras el intento fallido de situar a Miquel Iceta como presidente del Senado, el PSOE presentó a sus nuevos candidatos para estar al frente de la Cámara Alta y la Cámara Baja.

El Congreso lo presidiría Meritxell Batet, actual ministra de Política Territorial en funciones. El Senado sería presidido por otro miembro del PSC, Manuel Cruz.

Ambos, catalanes, lo que se ha vuelto a interpretar como un nuevo guiño a Cataluña por parte de Pedro Sánchez. Un guiño que Batet describía gráficamente: "Sí, los socialistas han optado por dos tazas, por tres, por cuatro, por mil tazas si es por defender la convivencia y la concordia".

"Que no quieres un catalán pues toma dos catalanes, que no quieres dos catalanes, pues toma mil catalanes", enumera El Gran Wyoming, que sigue: "Me los quitan de las manos. A partir de ahora hay barra libre de catalanes: el presidente será catalán, el rey será catalán, Gibraltar, catalán... solo veo catalanes", dice antes de que le 'explote' la cabeza en pleno directo.

