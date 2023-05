La campaña electoral encara sus últimos días antes de las elecciones municipales y autonómicas y Thais Villas visita un colegio para hablar con los niños, un sector de la población que aunque no puede votar, también afecta el resultado de las mismas.

La periodista les pregunta qué creen que hay que estudiar para ser político y, entre otras materias, destacan las matemáticas, la historia, lengua o ciencia, pero también subrayan otras como "hablar alto" o "saber cantar".

En cuanto a la razón por la que aún no pueden acudir a las urnas, aclaran que son muy pequeños para hacerlo, pero uno de ellos lo tiene claro: "todavía no nos han llegado cosas a la cabeza para poder votar". Además, este reconoce que no le gustaría participar en las elecciones: "Tengo un montón de cosas que hacer en casa, no me da tiempo a ir".