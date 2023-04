Thais Villas ha visitado un colegio público para hablar con los niños sobre higiene personal y les ha preguntado por qué es tan importante lavarse el pelo, ducharse o lavarse los dientes. Alicia opina que "si no te duchas hueles mal y no quieres apestar a la gente", mientras que Enzo explica que "es bueno para la piel y si tienes dolor de cabeza te lo quita".

En el vídeo sobre estas líneas, los niños explican cuántas veces se lavan los dientes y quién es su persona favorita para cortarles las uñas, aunque Álvaro afirma que "no me gusta hacerlo porque luego me pican las rodillas y no puedo rascarme".

Respecto a cuántos días de la semana se duchan, muchos de ellos afirman que lo hacen uno sí y otro no, si bien Daniel es un poco más específico: "Algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero", comenta el pequeño ante la risa de Thais Villas, a lo que añade que "los viernes, los miércoles y los lunes, culo, los martes y jueves me lavo entero".