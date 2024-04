El Senado celebraba este lunes el debate sobre la ley de Amnistía en el Senado, al que acudían distintos presidentes autonómicos del PP como Jorge Azcón, Isabel Díaz Ayuso, María Guardiola o Fernando López Miras, pero también lo hacía el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que, dijo que acudiría para "trolear" al Partido Popular.

"Es una falta de respeto", afirma el presidente murciano, que asegura a Andrea Ropero que a quien ha troleado es al presidente del Gobierno porque "ha venido a decirnos que Sánchez va a tragar con lo que él diga, que va a hacer referéndum de autodeterminación igual que hubo amnistía" y comenta que esta ley "genera desigualdad entre españoles".

"¿Qué es más difícil parar la ley de Amnistía o enseñar a bailar bien a Almeida?", le pregunta la periodista, ante lo que López Miras sonríe, y tras un momento de silencio, sostiene: "La ley de amnistía es inconstitucional, lo de Almeida ilegal no es, puede gustar más o menos, pero no es ilegal". Además, confiesa que fue el que más bailó de los populares en la boda: "Me quedé hasta el final de la fiesta".