La vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles y Thais Villas quiso llevar este debate a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. "O te asocias con alguien, o no puedes coger un piso", afirmaba rotunda una mujer, que incluso admitía con humor que "me casé porque si no no podía alquilar un piso".

"En las poblaciones fuera de Madrid están tirados de precio, pero todos queremos vivir en el centro", apuntaba por su parte otro hombre en el vídeo sobre estas líneas, mientras una señora señala que tenía dos pisos "para completarme la vejez y los he vendido porque no van a distinguir entre un fondo buitre y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra".

Respecto a los fondos buitre que compran edificios y echan a sus inquilinos, un joven señala rotundo que la solución es "expropiar", si bien puntualiza que "no es lo mismo una persona física que tiene dos o tres pisos, que una persona física que tiene más de 10 pisos y encima vacíos". De todos modos, abogaba por que se limitara el número de pisos que puede tener una persona.

"¿Está bien que venga un vagabundo y te diga yo no tengo abrigo, tu tienes dos, dame ese abrigo?", le responde otro hombre, que defiende que "la mentalidad que tenéis en España es que todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad y ese es el problema", afirma rotundo, además de defender que "la gente ya no vive en el centro de las grandes ciudades". "¿Tu no vas en el cercanías en Cataluña, verdad? Se nota", le contesta una mujer.

"Alguien que nazca sin dinero y quiera trabajar va a tener que gastar dos horas más que alguien con recursos", argumenta otro joven, a lo que la señora añade que "tu vida va a ser trabajar, meterte en el cercanías y ver Netflix. Ya". Otro señor comenta que tiene un chalet en la sierra alquilado y apunta que "si me aseguraran que no me lo iban a okupar, lo pondría muchísimo más bajo".