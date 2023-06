En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas ha montado un debate en plena calle alrededor de la gestación subrogada. "Reduces a la mujer como si fuese una mera incubadora", opina un chico que se posiciona en contra de los vientres de alquiler, a lo que una chica añade que "cuando gestas a un bebé, sea el óvulo y los espermatozoides tuyos o no, las hormonas son las tuyas, los cambios físicos y mentales y puedes desarrollar un amor por ese bebé que es muy difícil de superar".

"Cuando firmas un contrato sabes que lo vas a hacer, sabes el final", le responde un chico a favor de la gestación subrogada, mientras otro incluso afirma que se lo ha llegado a plantear: "Como persona LGTBIQ+ creo que esto es muy necesario", apunta. "¿Quiénes somos nosotros al final para decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo o no, por dinero o no?", opina este joven, que defiende que "la clave es que la ley deje esto muy bien cerrado y ampare a ambas partes".

"Tú imagínate que un día dices 'no tengo dinero, vendo un órgano'", argumenta otro chico que defiende que "hay cosas que no se pueden consentir, aunque la persona quiera hacerlo, y para eso está el Estado". Además, recuerda que "no se pueden vender órganos y tampoco se pueden comprar niños porque es ilegal, al menos en España".