En unos pocos días termina el curso y llegan las vacaciones de verano, ese momento tan esperado por los niños como temido por los padres. Para saber cómo lo afrontan los más pequeños, Thais Villas ha visitado un colegio y ha charlado con un grupo de alumnos, que le han desvelado sus planes para esta temporada estival, así como sus destinos soñados.

Candela asegura que este año se irá a Villajoyosa con sus padres. Aunque le apetece, admite que le "gustaría probar otra cosa" porque "vamos demasiado". Preguntada por Thais por el lugar más lejano al que ha viajado, otra de las niñas, Emma, desvela que ha estado en Argentina, Paraguay y Brasil, lo que despierta la espontánea reacción de su compañero Martín: "Una cosa, a mi no me compares con esta, que ha ido más lejos que yo", afirma rotundo el niño, que confiesa que "nunca he ido en avión". Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas donde los pequeños también desvelan si son muy pesados durante el viaje y si se irían de vacaciones sin sus padres.

"Mi cuerpo me dice que me levante"

