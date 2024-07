En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un colegio para hablar con los niños y niñas sobre los animales. La reportera preguntó a los alumnos por qué animal les gustaría comer para saber si está bueno. "El elefante, porque como es tan arrugado me gustaría saber cómo sabe", explica una niña mientras que un niño asegura que "las cucarachas".

"El perro", aseguró una niña delante de una de sus amigas, que no daba crédito llevándose las manos a la cabeza. Pero la cosa no quedó ahí y es que cuando Thais Villas le preguntó si el suyo o el de su amiga, la pequeña respondió tajante: "El de ella, porque yo no tengo". Puedes ver la reacción de su compañera en el vídeo principal de esta noticia.

Por otro lado, la reportera también preguntó al grupo de pequeños si habían oído hablar de los vegetarianos. "¿Qué son los vegetarianos?, ¿qué os parecen?", preguntó Thais Villas a los pequeños, cuyas divertidas respuestas puedes conocer en el vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.