La reacción de Inés al saber que Ángel Gabilondo tuvo un hermano con parálisis cerebral: "¡Anda! Como yo, del club"

Inés Rodríguez ha visitado a Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo para hablar con él sobre discapacidad. Lo primero que ha hecho la reportera ha sido comprobar la accesibilidad del edificio. Con mucha alegría, ha descubierto un elevador para facilitar a las personas con movilidad reducida superar las escaleras que han en la entrada.

La reportera pregunta a Gabilondo cuántas quejas reciben por parte del colectivo de personas con discapacidad. "En los últimos cinco años, nosotros hemos recibido 2.000 quejas, directamente vinculadas con la discapacidad", apunta el Defensor. Gabilondo detalla que principalmente, se quejan "de lo que se tarda en acreditar la discapacidad".

Además, también reciben quejas sobre los retrasos administrativos, temas laborales, de accesibilidad, transportes, temas que tienen que ver con las formas de participación, la inclusión educativa o también sobre la vivienda. "¿Te hacen caso los políticos a los informes que tu les mandas?", pregunta Inés. "Me siento atendido", responde Gabilondo, "de todas formas tienen obligación de respondernos". "Pero, insistimos", añade.

Gabilondo ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ministro de Educación y diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. "Supongo que usted ha llegado a este puesto porque tiene mucha calle", le dice Inés, "me gustaría que me dijera cuáles han sido las mejores y peores cosas de algunos sitios por los que ha pasado".

La reportera le pregunta por lo mejor y lo peor de lidiar con universitarios. "Siempre me he llevado muy bien con los estudiantes", afirma, "sobre todo he sido profesor". Rodríguez también le pregunta sobre cómo fue compartir "espacio-tiempo" con Isabel Díaz Ayuso. "Fue difícil para mí", desvela, "pero los viví con toda mi entrega y mi pasión". "A veces me han dicho que me falta colmillo", añade Gabilondo, "pero, tengo amigos que me sacaron de esa frase y me dijeron 'Gabilondo no tiene colmillos, tiene buenas muelas del juicio'".

El Defensor del Pueblo también es hermano del periodista Iñaki Gabilondo. Para él serlo solo le supone ventajas. "Y ser hermano de todos mis hermanos, que somos nueve", añade. Ángel también cuenta a Inés que uno de sus hermanos falleció hace tres años. "Se llamaba Jesús y tenía una discapacidad de nacimiento", desvela, "una parálisis cerebral". "Anda, como yo, del club", responde Inés. "Era igual de guapo e igual de listo que tú", añade Ángel.