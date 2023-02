"Mis padres me dicen 'a los 19 ya te vas de esta casa, ¡a la calle!'", asegura el primero de los pequeños expertos a los que consulta Thais Villas. La periodista de El intermedio vuelve a visitar un colegio para contar con la sabiduría de los niños con el fin de descubrir qué significa hacerse mayor para ellos.

Uno de los asuntos que más controversia suscita en esta charla es la edad idónea para abandonar la casa familiar. "A los 23... o 22, ¿para qué tantos años?", se pregunta una niña de 10 años a la que, tal y como le confirma a la redactora, se le está haciendo largo vivir con mis padres.

Pero, aunque algunos de ellos están deseando salir volando del nido, hay otros que lo pasan realmente mal con solo imaginarlo. "Yo no quiero abandonarlos (...) He creado muchos recuerdos con ellos y no quiero dejarlos", asegura Dylan. Su respuesta enternece a Thais Villas, que agarra al pequeño de la mano. "Oye, no te pongas triste, por favor, que estás a punto de llorar. Por favor, que me voy a poner a llorar yo", le pide.