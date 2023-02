Según la OMS, la vejez empieza a los 80 años, pero ¿qué piensan los niños? Thais Villas acude a un colegio para charlar con los más pequeños sobre la edad. ¿Saben cuántos años tienen sus padres? ¿consideran que sus padres son mayores? ¿y viejos?

"Son mayores y no viejos porque no tienen canas ni les duele la espalda", explica una niña sobre sus padres mientras que un niño explica la diferencia que ve él entre los mayores y viejos: "Ser mayor es que empiezas a trabajar y pagar el alquiler y viejo es que ya te has jubilado".

¿Cuándo creen ellos que es la edad en la que se deja de crecer? "Con 40", afirma un niño, que sorprende a Thais: "Qué suerte, yo empecé a dejar de crecer bastante antes". Por otro lado, otro pequeño afirma que "cuando ya no puedes crecer, bajas", mientras que una niña destaca que su bisabuela sigue creciendo con 92 años.