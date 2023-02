Thais Villas visita un colegio para hablar con los más peques de la casa sobre la vejes que, según informa la OMS empieza a partir de los 80 años, pero ¿qué opinan los niños? Por eso, y para comprobar en qué franja de edad la colocan, la reportera de El Intermedio les hace la pregunta "más difícil": "¿Cuántos años tengo yo?".

Mientras que una de ellas responde que "35", otro le echa entre "sesenta y pico y cincuenta y pico", una afirmación ante la que Thais Villas no puede evitar reaccionar: "¿Y me lo dices con esa cara?". Pero no es el único que le echa esa edad.

Puedes ver la reacción de la colaboradora de El Intermedio cuando le echan más de 60 años en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿lograrás adivinar qué edad tiene Thais Villas? Descúbrelo en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.