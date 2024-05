Mikel Hernán, conocido en redes sociales como PutoMikel, protagoniza la última entrega de 'OK Boomer'. Thais Villas charla con este joven arqueólogo que, además, enseña sobre historia en redes sociales de una manera muy diferente y especial.

La reportera le plantea que hay muchos más divulgadores históricos con temáticas de derechas que de izquierdas, algo con lo que Mikel está de acuerdo: "La historia aparece en el instituto con la enseñanza obligatoria como parte de creación del espíritu nacional, en el siglo XIX y, esa historia está llevada por grandes hombres y relatos bélicos". "Es una historia muy individualista, muy belicista y no es que, de por sí, eso sea fascista, pero engarza mucho mejor con los discurso que ya están formados del individualismo, el hombre hecho a sí mismo, el poder, etc", añade.

A través de su perfil, Mikel también intenta romper con muchos bulos históricos de los que hemos sido víctimas. "Tendemos a glorificar unos periodos, por ejemplo Roma, y la Edad Media no, y te pierdes una información super valiosa", explica a Thais. La reportera le pregunta por los baños de leche de burra de Cleopatra, una leyenda que, en opinión del divulgador, "es exagerada". "Sí que era muy dada al lujo y hacía 'beauty routines' que no tendríamos ahora, pero que se diese un baño de leche de burra.. no", afirma.