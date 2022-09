Andrea Ropero acompaña a Yolanda Díaz en el primer viaje de su proyecto 'Sumar' a la Serra do Courel, Lugo. Por el camino, Díaz confiesa que en Galicia es feliz y viviendo en Madrid ha sentido "morriña" de su tierra.

"A veces me siento rara en el Ministerio. Me asomo por la ventana, veo la Castellana y me pregunto qué hago allí", confiesa Díaz en el vídeo que acompaña a estas líneas mientras asegura que se ha planteado volver a su casa muchas veces.

Ropero hace de copilota hasta el final. Ambas logran llegar al destino mientras anochece y pasan varias curvas: "Como en la vida, hay que saber cogerlas con tranquilidad".

¿Se ve Yolanda Díaz como presidenta del Gobierno?