Andrea Ropero ha podido conversar con Woody Allen, el director de cine que acaba de publicar su novela de relatos humorísticos 'Gravedad Cero'. Además de reflexionar sobre el estado actual de la industria del cine y si la película que ha terminado de rodar en París, y completamente en francés será la última, también ha analizado con la reportera de El Intermedio la situación del planeta.

Allen explica que, si se ríe alguna vez con el periódico, suele ser con artículos como los "un hombre que se come 100 pizzas". Sin embargo, muestra su preocupación por la "prevalencia del odio, el antisemitismo, el racismo, los prejuicios, los tiroteos en mi país, países que se enfrentan unos a otros en Europa, los rusos, los pobres ucranianos, los pobres chinos que no saben qué hacer con el COVID": "El mundo está lleno de escándalos, asesinos y gente violenta", afirma rotundo el cineasta, para el que "somos una especie fallida y lo que sea que pase con nosotros, y creo que no va a ser muy bueno, nos lo merecemos". Su reflexión al completo, en el vídeo sobre estas líneas.