'Pedro Sánchez', imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató de El Intermedio para analizar todos los detalles de su anuncio de adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio. "Siempre he sido un adelantado a mi tiempo, así que me dije '¿qué coño, por qué no adelantar también las elecciones? Y lo hice", comenta el 'presidente del Gobierno'.

Sobre los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, afirma en el vídeo sobre estas líneas que "no usaría la palabra debacle, como mucho diría toque de atención para un partido determinante, que no es una palabra, son siete, más o menos las mismas alcaldías que nos han quedado".

Respecto a la fecha elegida para las elecciones, 'Sánchez' niega que sea para pillar en plena campaña a Vox y el PP negociando los gobiernos de algunas comunidades y asegura que "detrás de todo esto hay un plan maestro, el 23 es un número clave" y que, para que los comicios no caigan en plenas vacaciones de verano "también voy a adelantar el invierno".