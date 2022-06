La candidata de Vox a las elecciones de Andalucía sigue intentando reconducir su campaña después del pinchazo que sufrió en el último debate. Este fin de semana ha estado acompañada del líder de su partido, Santiago Abascal, y a Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d'Italia, heredero de la formación neofascista Movimiento Social Italiano.

La italiana ha criticado a gritos en su discurso de "la violencia islamista, inmigración masiva y los lobbies LGTBI", entre otros. El Gran Wyoming no da crédito al escucharla. "Para decir esto no hacía falta que viniera desde Italia, la hubiera escuchado igual", afirma el presentador de El Intermedio sobre los gritos de Meloni. Además, Wyoming destaca que los de Vox han sido muy listos al traerla: "Si lo que pretendían era que Macarena Olona no diera miedo, nada mejor que traerla a ella, que da pánico". Eso sí, "han puesto el listón muy alto", señala el presentador, que afirma que "para las generales tendrán que hacer un ouija con Mussolini".