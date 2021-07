En este vídeo de El Intermedio recordamos la manifestación de negacionistas del coronavirus que se celebró el pasado mes de enero en Madrid. Pablo Ibarburu acudió a estas protestas para hablar con algunos de sus asistentes sobre qué pensaban del virus y las medidas que se han ido implantando desde marzo de 2020.

Una de las declaraciones más surrealistas fue la de una joven que llegó a asegurar que "las mascarillas nos enferman porque respiramos el CO2 que emitimos", por lo que le parecía "absurdo" utilizar este elemento de protección. Además, afirmó con rotundidad que la pandemia fue un invento de "los líderes" para "aumentar las ventas por Internet".

Otro hombre aseguró que no cree en el virus porque, según él, "no se ha hecho ninguna autopsia" y no ha habido fallecidos a causa del COVID-19. En su entrevista con Pablo Ibarburu también dejó claro que no cree en lo que recomiendan las autoridades sanitarias ni usa preservativo porque "todo tiene que ser al natural".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.