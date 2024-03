En su afán por conocer más datos sobre el reino animal, Isma Juárez acudía al madrileño parque de El Retiro para asistir a la cita de la ONG SEO Birdlife, que presentaba su nueva guía de aves de España. Allí, Ramón Martí, ornitólogo le explicaba el daño a las aves que estaban causando las pistas de pádel.

"Estas instalaciones acristaladas en zonas de rica biodiversidad han supuesto una auténtica matanza de especies", afirmaba el experto, aunque exponía que ese problema tenía fácil solución dibujando líneas geométricas que hagan más visible el cristal para estos animales.

Una medida que, según indicaba, había reducido enormemente la mortalidad de los pájaros. "A mí que no me dejen sin el pádel, yo ya he elegido", espetaba el reportero de El Intermedio.

