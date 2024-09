Andrea Ropero acude a la Diada de Cataluña, la primera con Salvador Illa como presidente, tras su complicada llegada al cargo después de la aprobación de la Ley de Amnistía. La periodista de El Intermedio entrevista a los catalanes para conocer cómo están viviendo este día y los cambios políticos en la región.

Mientras algunos apoyan a Illa como presidente, otros lo critican. "Me da buena espina, me sugiere cambios positivos", comenta un hombre. Por su parte, otro confiesa que Illa le parece "un complemento dePedro Sánchez".

Otro tema por el que Ropero pregunta a los catalanes es la financiación singular. "Me parece mal, porque no dejan de ser migas. Nosotros contribuimos al Estado y nos devuelven las migajas", señala uno de los entrevistados.

La falta de asistencia a la Diada se atribuye, según los presentes, a la pérdida de ilusión en los últimos años, motivada por la actuación política. "Se han vendido al socialismo, a España", comenta molesto un hombre.