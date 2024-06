Thais Villas visita un colegio para tocar un tema peliagudo: los profesores. Los niños tienen muy claro todo aquello que cambiarían si fueran los directores de su colegio y no se cortan en explicárselo a la reportera. "Hay algunos que no nos gustan mucho", le confiesa Hiperión. "La mayoría de las veces está enfadada y chilla", añade el pequeño.

Erika, por su parte, aunque no cambiaría a su profesora preferiría que no les mandara tanto callar "cuando casi nunca hablamos". Martín, por su parte, tiene muy claro su objetivo: cambiaría a su profe de inglés. "Me llama mucho la atención porque hago cosas mal... estoy hablando con el de al lado", le cuenta.

Para ser buen profesor, los niños consideran que estos deben tener "mucha paciencia" y, además, "tienen que saber dibujar", explica Hugo. "A veces no se distingue un perro de un gato", añade su compañero Hiperión.

Para Amara los profesores no pueden ser bordes ni faltar. Tampoco deben poner muchos deberes ni exámenes seguidos o en viernes o lunes. Mario añade que también deben poner mejores notas pero su compañera le lanza un dardo: "Si no sacas buenas notas es tu culpa".