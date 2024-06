A pocos días de que termine el curso escolar, Thais Villas se ha desplazado hasta un colegio para charlar con los niños y saber qué harían si fueran los directores de su centro escolar. Los niños, aunque tienen ganas de que lleguen las vacaciones, le cuentan a Thais que se les ha hecho corto y que, además, les gusta el colegio.

Por contra, también hay cosas del cole que no les gustan. "No me gusta que nos griten los profesores", cuenta Daniela. Martín, a pesar de todo, no concibe que los profes les digan que se portan mal de otra manera: "No nos darían nuestro merecido".

Sobre los cambios que harían si fuera directora del colegio, Amara pondría más decoración en el centro. Lidia, por su parte, haría una fiesta de pijamas. Mateo, por su parte, pondría más tiempo de recreo y menos de clase. En cuanto a las clases como tal, Mario añadiría un curioso accesorio: "Una bola de discoteca". Su compañera Amara no está muy convencida ya que "a clase se viene a aprender no a bailar". Pero los accesorios no se quedan ahí. Daniela añadiría "consolas, videojuegos y sofás". Martín, a todo eso, añadiría también mecedoras.