Thais Villas se trasladó hasta un colegio para conocer la relación de los niños con el deporte. Los pequeños manifestaron su amor por el deporte ante las preguntas de la reportera. Lucas, por ejemplo, juega a beisbol y ajedrez, mientras que Sara practica baloncesto, patinaje y juega a la comba. Aunque la respuesta más sorprendente ha sido la de, que le contó a Thais que practicaba fútbol y un poco la inteligencia ya que estudia inglés.

En el patio del colegio también suelen practicar deporte. Se juega al escondite, un juego que a Lucas se le da bien debido a que, depende de la ropa que lleve se camufla "con el color de lo que hay en el patio". Álex juega también al 'pilla pilla', algo que considera deporte debido a que hay gente muy rápida y tienes que correr muchos.

Sus padres, además, son también aficionados al deporte. Lucía le contó a Thais que su padre era futbolista y que ahora "corría carreras", algo que a veces también hace su madre. En cambio, los padres de Daniela son más de estar en casa. "Trabajan, salen de trabajar, se meten, hacen la casa y se van al sillón, esa es la rutina diaria que tienen", afirmó.

La madre de Ainara, por su parte, practica yoga, un deporte que a ella no le gusta porque "no le gusta el silencio". Abraham, por su parte, explicó que sus padres antes practicaban deporte pero que ya no. "No vale ir en chándal por casa", le dijo Thais. A pesar de ello, el niño no dudó en confesar que sus padres van en pijama por casa, lo que provocó las risas de su compañera Blanca.

