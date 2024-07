En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para saber cada cuánto iban los españoles al dentista? Un vecino de barrio obrero confesó que llevaba siete u ocho años sin ir porque era muy caro: "Tengo que hacerme implantes fijos y cada implante está en 900-1.000 euros". "Todos los días echo una Primitiva o una Bonoloto a ver si tengo suerte, entonces iría del tirón y me pondría hasta más dientes", destacó el chico.

Todo lo contrario que una mujer de barrio rico, que aseguró a Thais Villas que no sabía cuánto dinero había gastado en el dentista: "Tenemos un defecto familiar, no estamos pendientes de las cuentas". Por otro lado, un señor de barrio obrero que se acababa de jubilar contó que necesitaba ponerse todas las piezas de la boca, pero que no podía porque costaba 15.000 euros: "Tengo una pensión como para comprarme una piruleta, y no todos los días".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.