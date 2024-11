Dani Mateo afirma que Málaga ha logrado derrotar a la DANA no solo a través de la prevención y las alertas sino también gracias al humor. Y es que las redes sociales se han llenado de vídeos en los que muestran que los malagueños no lo pierden a pesar del temporal.

"Algunos se lo curraron poquito, aunque con mucha gracia", afirma Dani al presentar una fotografía en la que se puede ver un coche con churros de piscina enganchados en el capó. Otro chico, en cambio, decidió salir a darse un baño y ponerse a 'nadar' en mitad de una calle en plena tormenta.

En otro vídeo se puede ver a otro chico que decidió aprovechar la riada para darse un paseíto en una barca hinchable. "En Málaga también había gente que decidió que una DANA no le iba a cambiar el plan del día", explica Dani, que no era otra cosa que lavar el coche. "No sé si de la pandemia salimos mejores pero de esta DANA en Málaga han salido más graciosos", concluye Dani.