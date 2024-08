Thais Villas charló con un grupo de niños y niñas de un colegio sobre sus abuelos. "Pregunta complicada", les advirtió la reportera de El Intermedio a los más pequeños, a los que preguntó si tenían "algún abuelo favorito". "Sí, uno que me regaló como una serpiente larga con la que puedes hacer formas", explicó un niño, que, al ser preguntado sobre cómo se llamaba este abuelo, reconoció que no se acordaba.

"Pues... a ver si me acuerdo", respondió el niño a una sorprendida Thais Villas, que le preguntó: "Hombre, te acordarás del nombre de tu abuelo, ¿no?". "Es que es muy difícil", insistió el niño, que terminó diciendo que su abuelo favorito se llama José Antonio. Y es que además de haberle regalado una serpiente, también le quiere por otros motivos, como explicó en el vídeo principal de esta noticia. "Si no sé algo de Matemáticas me ayuda y también me regala minerales", afirmó el niño, que destacó que su abuelo es "muy grande".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.