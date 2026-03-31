Hemeroteca El Intermedio
Un murciano enseña al jugador de baloncesto Dylan Ennis la expresión más popular de Murcia
Isma Juárez entrevistaba en 'Locos por España' al deportista canadiense Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia CB. El reportero decidía ponerle a prueba para que demostrara su conocimiento sobre España a través de un test.
El Intermedio recupera la entrevista que Isma Juárez hizo al jugador de baloncesto del UCAM Murcia CB, Dylan Ennis. Ambos recorrían el centro de Murcia y el reportero aprovechaba para poner a prueba la 'murcianidad' del deportista.
El reportero le indicaba que, en su opinión, si se presentaba a alcalde sería capaz de ganar las elecciones. Para ello, debía aprender a hablar castellano y murciano. "Ya sé que es diferente", exponía el jugador de baloncesto, aunque confesaba no conocer ninguna expresión murciana.
Isma aprovechaba para parar a algunos transeúntes para que le enseñaran alguna expresión de la zona. Un hombre le enseñaba 'acho pijo'. "Es como 'qué pasa aquí'", le explicaba el señor. Enni llevaba al reportero a su café preferido. En ese momento, Juárez aprovechaba para enseñar al deportista otra expresión española: "Ponerse como el Kiko".
Juárez decidía, entonces, poner a prueba el conocimiento del deportista sobre España haciéndole un test de cultura general de nuestro país en el que debía responder, por ejemplo, a qué hora se come en España, cuánto debe durar la siesta o quién es el rey. "Es claramente el ganador de esta competición", señalaba el reportero, y su premio era un paparajote.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.
(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.