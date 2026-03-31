El jugador de baloncesto Dylan Ennis se declara español ante Isma Juárez: "Solo me falta aprender el idioma"

El jugador recorría el centro de Murcia con el reportero para hablar sobre su vida en España y qué es lo que más le gusta de vivir aquí y, en especial, de la tierra que le ha acogido.

El Intermedio recupera la entrevista que Isma Juárez realizaba Dylan Ennis, jugador del equipo de Baloncesto UCAM Murcia en su sección 'Locos por España'. Como adelantaba el reportero, el jugador no habla muy bien castellano todavía, pero eso no le ha impedido enamorarse de Murcia y España.

"Muchos amigos en mi país ven mis redes sociales y dicen 'oh, Dios mío, Dylan, vives de vacaciones'", explicaba a Juárez. "Creo que es vuestra cultura, es cómo vivís, todo es más relajado, más tranquilo, y lo disfruto", añadía. El jugador, además, destacaba que en España existe un equilibro entre el trabajo y la vida. "No es que no trabajéis, es que sabéis equilibrarlo muy bien", afirmaba.

Una de sus cosas preferidas de España es que cuando va a un restaurante, no todo el mundo está con su móvil, disfrutan de la compañía del resto. Juárez, entonces, le explicaba qué es la sobremesa. "Cuando has terminado de comer llega la mejor parte", señalaba el reportero, "cuando bebes, charlas, bromeas...". "Esto es lo que me gusta, este soy yo", respondía el jugador. El jugador se declaraba español. "Solo me falta aprender el idioma", apuntaba.

El deportista confesaba entonces que no es capaz de aprender castellano porque en Murcia todo el mundo habla muy rápido. "Cuando me ven por la calle, se emocionan y hablan más rápido", añadía. A pesar de ello, exponía que entiende más de lo que la gente cree.

Una de las celebraciones que más le gustan de nuestro país es la Cabalgata de los Reyes Magos. "¡Quiero ser uno de los Reyes Magos!", le decía a Juárez, "quiero ser parte de esa tradición".

Dylan explicaba al reportero que una de las cosas que más le sorprendió al llegar a nuestro país es que sus hijos iban al colegio hasta las cinco de la tarde. Por eso, la primera semana decidieron que ellos los iban a recoger a las tres. En ese momento se dieron cuenta que la mayor parte de las tiendas estaban cerradas en ese momento. "Ahora, es increíble", confesaba, "es perfecto".

En cuanto a la gastronomía de la zona, Ennis explicaba al reportero que uno de sus platos preferidos son los paparajotes. "Obviamente, no puedo comerlo todos los días, pero... oh, Dios mío".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.