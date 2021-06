La glacióloga, exploradora, matemática y cofundadora del proyecto Glackma, Carmen Domínguez, se entrevista con Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser' de El Intermedio para hablar sobre su lucha contra el cambio climático.

El proyecto que lidera trata de estudiar el cambio climático a través de los glaciares. Entre sus funciones está interpretar los indicadores climáticos de los glaciares, que actualmente arrojan "datos dramáticos".

La científica asegura que para conseguir frenarlo, a nivel social "tenemos que reducir el consumismo", y a nivel político pide "que haya acuerdos de verdad y que se realicen". "Con la crisis sanitaria actuamos de inmediato porque se ven los efectos inmediatos, pero con la crisis climática no se actúa porque no es un problema de cuando tú estás gobernando, pero es un problema de largo plazo ya no tan largo".