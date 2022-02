Margaret Atwood es especialista en indagar en el pasado para, a través de sus novelas distópicas, advertirnos de los peligros del futuro. Pero, ¿a qué se agarra la autora de 'El cuento de la criada' para pensar que las cosas pueden salir bien? La escritora responde a Sandra Sabatés que los seres humanos son "muy creativos" e "inventivos" y traen la esperanza de serie.

"La esperanza en el futuro es algo con lo que vienen los seres humanos, es parte de nuestra caja de herramientas como humanos", afirma en El Intermedio, donde también señala que "la esperanza es necesaria para construir una esperanza práctica y realista".

Pese a sus acertados pronósticos sobre el futuro, la escritora canadiense afirma que no es una visionaria: "Parece que pudiera ver el futuro, pero eso es solo porque soy mayor", afirma Atwood, que recuerda que "solo estaba viendo cómo se desarrollaban las cosas". "No tengo una bola de cristal y no hay un solo futuro posible", agrega la autora, que concluye: "Hay muchas posibilidades de futuros, dependen de cómo actuemos ahora".

La reflexión de Margaret Atwood sobre el feminismo

