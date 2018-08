LA POLÍTICA COMENTA QUE LAS MUJERES "ESTAMOS TODAVÍA OLVIDADAS"

La diputada Constituyente María Izquierdo, una de las 27 diputadas de la primera legislatura democrática en España, habló con Sandra Sabatés para Mujer tenía que ser. "Me he pasado los primeros 50 años de mi vida discriminada por mujer y ahora, por mayor", explicó en El Intermedio junto con la razón de por qué cree que debe haber mujeres en la política: "Es importantísimo, hasta que no lleguemos todas no habrá una igualdad total".