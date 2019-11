La bióloga María Blasco es una de las principales científicas de España. Directora desde 2011 del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha centrado su trabajo durante más de 20 años en investigar el cáncer y en entender cómo funciona el envejecimiento.

Sus logros han sido reconocidos por instituciones científicas de todo el mundo. Entre otros muchos, ha recibido el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, y el Josef Steiner Cancer Research Award.

A día de hoy sigue preocupando mucho la escasez de mujeres que se dedican a las carreras científicas, un ámbito al que María Blasco llegó tras una "charla mientras estaba estudiando un curso de orientación universitaria".

"Un día vino un profesor de universidad y me habló de la biología molecular. Era la primera vez que me hablaban de la investigación en biología molecular y me pareció fascinante. En ese momento decidí que quería hacer eso", ha recordado.

Margarita Salas, uno de los mayores referentes de España en ciencia, fue la directora de su tesis, un momento del que guarda "buenos recuerdos". "Con ella me formé, con ella me convertí realmente en una investigadora", ha señalado Blasco.

Tras estudiar en Madrid, se fue a Estados Unidos, donde realizó su postdoctorado. Allí formó parte de un grupo de investigación liderado por Carol Greider, quien recibió el Premio Novel de Medicina en 2009.

"Creo que me ha facilitado mucho las cosas el hecho de que mis referentes, mis mentoras, hayan sido mujeres. Porque son dos mujeres muy feministas, además, y apoyan mucho el que haya más mujeres en la carrera de investigadora", ha destacado María Blasco.

"En ellas siempre he visto un referente para no tener miedo a dar el paso adelante y para intentar llegar al máximo", ha añadido.

Necesidad de inversión en I+D

Cuando volvió de Estados Unidos había muy pocos centros de investigación en España. María Blasco optó por empezar su propio grupo en el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología. Pero con la llegada de la crisis económica se recortó en casi un 40% el presupuesto en I+D, una medida que "no se ha recuperado".

"No llegamos ni siquiera a la media europea de inversión en porcentaje de PIB en ciencia. Lo que necesitamos es un apoyo firme a la investigación, y que haya unos presupuestos suficientes como para que se pueda trabajar con la financiación estatal", ha afirmado Blasco.

La investigadora ha destacado que "ahora mismo no se puede trabajar, no se puede tener un laboratorio puntero solamente con la financiación estatal. Hay que recurrir a fondos privados, a dinero europeo. Hemos lanzado iniciativas como 'Amigos del CNIO', por la cual los ciudadanos pueden apoyar la investigación".

'Mujeres en ciencia'

María Blasco ha capitaneado la puesta en marcha de 'Mujeres en ciencia', una oficina con el objetivo de "intentar romper estereotipos de género que todavía perjudican que las mujeres den el paso adelante y quieran llegar al máximo dentro de su carrera".

La bióloga ha destacado que el 68% de los investigadores del CNIO son mujeres, "pero todavía no todas ellas quieren dar el salto y llegar a lo más alto, que es dirigir su propio grupo de investigación".

"En el CNIO organizamos congresos científicos y conferencias muy prestigiosas en los que tenemos la regla interna de que el 50% de los ponentes sean mujeres", ha explicado Blasco.

Una cuota que es muy fácil de cumplir porque, en el momento en el que se ponen a buscar mujeres líderes "aparecen muchísimas". "Muchas veces falta ese ejercicio de ponerse a pensar en las mujeres", ha apostillado.

Otros momentos destacados

Además, la escritora estadounidense Siri Hustvedt, que ha ganado el Premio Princesa de Asturias de las Letras, explica cómo se ha sentido al darse cuenta de que su obra era tratada "como una extensión" de la de su marido, Paul Auster.