Patricia Campos denuncia el machismo en el Ejército: "Me dijeron que las mujeres solo sirven para follar y bailar"

Patricia Campos, primera mujer piloto del Ejército y entrenadora de fútbol, aseguró que es "una feminista involuntaria" porque “siempre le han gustado cosas que a priori son trabajos masculinizados". Denunció el machismo en el Ejército: "A mí me han dicho que las mujeres no son bienvenidas". Además, Campos también denunció la inexistencia de entrenadoras de fútbol en España: "No se confía en nosotras, piensan que el fútbol es algo de hombres".