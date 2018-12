El día que Ana María Pérez se rebeló contra el franquismo: "Si no éramos paridoras del régimen, éramos unas sinvergüenzas y unas putas"

"La obediencia que declarabas cuando te casabas era total, sin permiso no podías hacer nada", recuerda Ana María Pérez del Campo a Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser de El Intermedio. Además, la revolucionaria feminista critica "el delito conyugal", es decir, "la violación dentro del matrimonio": "No podías negarte a tener relaciones sexuales, no importaba nada".

La preocupación de Ana María Pérez sobre "el retroceso" en materia de violencia de género: "Quiero dejar al mundo una salida más fácil"

Ana María Pérez del Campo, pionera en la lucha de los derechos de las mujeres, deja una lección en Mujer tenía que ser: "El principal problema es el retroceso, quiero dejar al mundo entero una salida más fácil que la que tuvimos nosotras. Las mujeres unidas jamás serán vencidas.

Ana María Pérez, contra la violencia machista en España: "Casi 2.000 mujeres quemadas, apuñaladas, estranguladas... eso es terrorismo"

Hablar de la conquista del divorcio y los derechos de las mujeres en España es hablar de Ana Maria Pérez del Campo. Sandra Sabatés charla con ella en Mujer tenía que ser de El Intermedio. "La violencia de género es un terrorismo universal, matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres", lamenta la pionera en la revolución feminista en nuestro país.