El Intermedio recuerda la entrevista a Joana Pastrana, campeona del mundo de boxeo IBF, una deportista enamorada de su profesión y dispuesta a cambiar el papel de la mujer en ella. La deportista destaca a Sandra Sabatés que una de las cualidades que le han hecho alcanzar el éxito ha sido la perseverancia.

Por otro lado, confesaba que el boxeo le había enganchado: "Me desahogada y me sentía realizada". Además, relataba que tuvo una gran aceptación, algo que le animó a seguir: "Me da igual que sea un deporte generalmente de hombres, me llama a hacer grandes cosas".

También declaraba que su familia empezó a apoyarla a raíz de apuntarse a campeonatos y comenzar a ganarlos: "A mi padre le encanta verlo, a mi madre no tanto pero siempre están allí en el pabellón apoyándome".

Pastrana relevaba la dificultad de conseguir patrocinadores siendo mujer: "Parece que he tenido que ganar un mundial para me hagan algo más de caso". Además, confesaba que los tópicos alrededor del boxeo se basaban en golpes y por ello, su equipo se esforzaba en acabar con ellos: "Cada vez este deporte es de más inteligentes".

Por último, añadía que algunas veces había notado cierto rencor a la hora de competir contra un hombre: "No se pensaban que iba a dar la talla o a estar a su nivel". Puedes ver su entrevista completa en el siguiente vídeo.