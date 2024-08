Thais Villas salió a la calle en la pasada temporada de El Intermedio para hablar con los vecinos de un barrio rico y de un barrio obrero sobre cuánto dinero tenían ahorrado. "Yo tengo nada, 600 ó 700 euros", confesó una mujer de barrio obrero, que explicó que lo deja "de fondo" para cualquier cosa que se rompa en su casa o el dentista: "Porque... ¡ojo, el dentista!". Por su lado, una vecina de barrio rico aseguró que dedicaba sus ahorros en viajar: "Hace tres meses estuve en Nueva York y el próximo no sé si será Madeira".

"He invertido en terrenos y cosas", contó, por su parte, un hombre del mismo barrio, que explicó a Thais Villas que ha sido agricultor en fincas. "¿Estoy delante de un terrateniente en Burgos?", preguntó sorprendida la reportera al hombre, quien confesó que no son terratenientes: "Mi propiedad es bastante guapa, pero bonita y nada más". Por su lado, la mujer de barrio obrero explicó que su mejor inversión había sido su vivienda: "Porque es una cosa que es tuya ya, no tienes que pagar nada, y no tienes que preocuparte de pagar el alquiler teniendo en cuenta cómo están los alquileres".

"Pero usted es rica, señora", afirmó Thais Villas a la mujer de barrio obrero, que respondió tajante: "A base de sacrificio". Por último, en el barrio rico una mujer aseguró que fue su perrita fue su mejor inversión porque le "salió económica": "1.300 euros, porque la compré en Pensilvania con los amish". "Si la hubiera comprado en Manhattan hubiera salido seis o siete veces más", explicó la vecina de barrio rico, que destacó que su perrita es lo mejor que tiene.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.