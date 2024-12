Una mujer de barrio rico, cuando Thais Villas le pregunta sobre el problema de la vivienda: "Que suban los sueldos"

¿Cómo solucionaríais el grave problema de la vivienda? Es la pregunta que lanza Thais Villas a diferentes ciudadanos de un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo actuarían frente a este dilema que afecta a todo el país. "Que suban los sueldos", dice una señora de barrio rico que parece tenerlo claro. "Todo está carísimo, los impuestos nos brean... es imposible", reflexiona. "A nosotros no nos daban ayuda joven, ni nada de estas cosas... al revés, nos tendrían que dar ayudas a mayores", añade.

En el otro lado de la monera, una joven de barrio obrero asegura que "no le salen las cuentas". Según la chica, habría que bajar los precios del alquiler y "regularlo de alguna forma". "¿Cómo vas a ganar un sueldo decente para poder pagarte la vivienda, todos los gastos... es imposible", afirma, y aprovecha para criticar una situación que viven muchos jóvenes del país a la hora de buscar trabajo: "¡Te piden cinco años de experiencia!".

Sim embargo, otro hombre de barrio rico asegura que "la vivienda te la tienes que ganar". "Son logros, es un reconocimiento a tu esfuerzo", explica, "¿Tienes la suerte de que tu padre te la dé? Gol, chao", reflexiona el hombre. "Hombre, será un derecho la vivienda, ¿no?", le responde Thais Villas. "No, no, no, es un derecho para el que merece tener ese derecho como resultado de su esfuerzo... ¿regalarte una vivienda? Ni hablar, esfuerzo, trabajar", opina el señor.