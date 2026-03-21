El miedo de Adriana, afectada por las obras del Metro en San Fernando: "No tienes la seguridad de que este edificio esté seguro"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo a Adriana, una mujer que lleva 15 años viviendo con el polvo y el ruido de las obras del Metro en San Fernando. Una situación que le causa ansiedad, insomnio, inseguridad y miedo.

Andrea Ropero vuelve a San Fernando de Henares donde, 18 años después, los vecinos que vieron cómo sus casas eran derribadas, o quedaban en una frágil situación, por la defectuosa construcción de la línea 7B del Metro de Madrid, continúan con su lucha.

Allí habla con Adriana, una mujer que lleva 15 años de su vida entre ruidos y polvo. Explica que todo ha empeorado en los últimos cuatro años hasta el punto de que no puede dormir porque "estás todo el día escuchando tanto ruido y tanta vibración que por la noche te despiertas sobresaltado con cualquier cosa". En su caso, afirma, no duerme "más de dos horas seguidas".

Como otros vecinos, Adriana no puede mudarse: "Yo ya no trabajo, soy pensionista a un 75% y con mi edad yo no puedo ir a ningún sitio", afirma esta mujer, que reconoce tener miedo de ser la siguiente que pierda su casa: "A una vecina del sótano se le han caído los muebles de la cocina enteros en este mismo edificio. Entonces tú no tienes la seguridad de que este edificio esté seguro".

Igual que otros muchos afectados, esta vecina de San Fernando asegura sufrir "ansiedad, insomnio, malestar general y sensación de decir 'oye, que paren el mundo, que yo me bajo', porque es que no puedo más". En su caso, asegura que se levanta "con un taladro en la cabeza y me acuesto con un taladro en la cabeza", lo que le produce una "sensación de inseguridad y miedo".

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