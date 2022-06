A punto de entrar en temporada alta, la hostelería está afrontando un serio problema de escasez de personal. Mientras desde el Ministerio de Trabajo se pide una subida de sueldos y los camareros se quejan de la precariedad que hay en el sector, en la patronal se señalan otro tipo de causas.

Andrea Ropero ha podido hablar con Emilio Gallego, secretario general de la Confederación de Hostelería de España, que apunta a la crisis del COVID-19 y al elemento desmoralizador de la hostelería: "Se trabaja cuando el resto de la población disfruta de su tiempo libre", afirma. Gallego también admite que el sueldo y las condiciones laborales pueden ser uno de los motivos, pero "no es ni de lejos el más importante estos momentos".

Sin embargo, el secretario general de la patronal defiende la defensa de la negociación y los convenios colectivos y manda un mensaje claro: "La empresa que no cuide de sus trabajadores, que no los fidelice, que no los mime, tiene sus días contados en el mercado". Puedes escuchar la entrevista al completo en el vídeo sobre estas líneas.

17 horas diarias por 1.300 euros

En este vídeo, Andrea Ropero charla con dos camareros, Sonia y David, con 20 y 7 años de experiencia, que cuentan los motivos, entre ellos las condiciones laborales precarias, que les han llevado a querer abandonar la hostelería.