El 'minuto de oro' de Wyoming para los políticos: "Cada voto es la confianza de un ciudadano que espera que mejoren su vida"

El Gran Wyoming se mete en el papel de un político para dar un importante discurso a todos los españoles y españolas de cara a las elecciones del 26M.

"Este domingo hay elecciones, y no una ni dos, hay tres", comienza el presentador. "Es importante que todos vayamos a votar, si no lo hacéis por la democracia hacerlo por lo que lo haré yo, para poder decir que por una vez habéis hecho un trío", bromea.

Además, Wyo se dirige a todos los candidatos que se presentan a las elecciones para recordarles que "sea cual sea el resultado, cada voto no es una simple papeleta": "Es la confianza de un ciudadano que espera que mejoren su vida. Y tienen cuatro años para ello".

Dicho esto, añade que el domingo 26M es un día para que todos disfrutemos de la fiesta de la democracia: "Me encanta porque me hacen sentir joven. Es la única fiesta a la que todavía me piden el DNI para entrar".

Pero durante esta campaña ha habido más ocasiones en las que Wyoming ha aprovechado para mandar un mensaje a los políticos: "Deben estar a la altura, urge un pacto de Estado por la Educación y las pensiones", les dijo desde la tribuna del Congreso.

También les ha pedid a los candidatos del 26 M que reflexionen: "Si estáis cansados, imaginaros vuestros votantes tras seis meses".