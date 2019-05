El tajante mensaje de Wyoming a los políticos: "Deben estar a la altura, urge un pacto de Estado por la Educación y las pensiones"

El Gran Wyoming realiza un tajante discurso desde la 'tribuna' de El Intermedio en el arranque de la nueva legislatura: "Me complace ver tantas caras nuevas porque la última legislatura fue como la última temporada de Juego de Tronos: corta, precipitada y con un final que no convence a nadie".

"Señorías no quiero pasar por alto una circunstancia inédita y es que nos acompañan varios diputados en prisión provisional por el procés", destaca Wyoming. "Sean conscientes de que se suspenda o no su presencia en esta Cámara, el problema territorial de Cataluña no va a desaparecer", afirma el presentador.

Wyoming resalta que "la cuestión catalana va camino de ser como los disparos de Tejero en el Congreso, que pasan los años y ahí siguen, presentes en el Congreso". Por todo ello, recuerda que los políticos tendrán que esforzarse "mucho".

Además, el presentador declara que la legislatura que arranca obliga los políticos a enfrentarse "a desafíos de gran calado ya que urge un pacto de Estado por la Educación, la Ciencia y las pensiones". "Deberíamos estar a la altura y ser capaces de alcanzar el consenso", destaca.

Por último, Wyoming lanzaun mensaje al PSOE: "Tienen muchas posibilidades de formar Gobierno, pero no eso no quiere decir que olviden que les quedan cosas pendientes como la aprobación de la Ley de Eutanasia o la derogación de la 'ley mordaza'.