El Gran Wyoming arrancó el pasado 27 de mayo el programa de El Intermedio con gesto serio advirtiendo de que se tenía que defender "de unas graves acusaciones" vertidas contra su persona.

"Parece ser que cierto sector de la derecha me acusa de forma reiterada de cobrar por no hacer nada", destacó Wyoming, que afirmó que sus abogados "estudian acciones legales ante esa falacia": "No puedo consentir que se manche así mi buen nombre". Puedes ver la respuesta completa del presentador en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.